مروان عطية يتحدث عن الخسارة أمام باتشوكا

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أعرب مروان عطية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن حزنه لخسارة مباراة كأس التحدي أمام باتشوكا المكسيكي بركلات الترجيح، بعدما كان الأهلي قريبًا من الفوز والتأهل للمباراة النهائية، مؤكدًا أن لاعبي الفريق قدموا مباراة كبيرة ولكن لم يكن التوفيق حليفهم.

مروان عطية يتحدث عن الخسارة أمام باتشوكا 

وقال مروان إن الأهلي ظهر بشكل مميز للغاية أمام باتشوكا وكان هو الطرف الأفضل طوال 120 دقيقة زمن شوطي المباراة والشوطين الإضافيين، سواء من الناحية الدفاعية أو الهجومية، إلا أن ركلات الترجيح تعتمد على الحظ والتوفيق اللذين لم يكونا من نصيب الأهلي.

اختتم مروان حديثه مشددًا على أن لاعبي الأهلي درسوا الفريق المكسيكي بشكل جيد للغاية، والجميع كان يعرف مدى قوته خاصة بعد فوزه بنتيجة كبيرة أمام بوتافوجو البرازيلي، والتطلعات كانت قوية لخوض المباراة النهائية أمام ريال مدريد الإسباني، إلا أن التوفيق غاب عن الأهلي بعدما قدم مباراة كبيرة.

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