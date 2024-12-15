تصريحات مثيرة من مارسيل كولر عقب خسارة كأس التحدي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

عبر مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن شعوره بالإحباط نتيجة الخسارة أمام باتشوكا المكسيكي في نصف ‏نهائي بطولة كأس الإنتركونتيننتال.‏

تصريحات مثيرة من مارسيل كولر عقب خسارة كأس التحدي 

وأوضح أن الفريق خلق العديد من الفرص خلال المباراة، ولكن لم يتم استغلالها بشكل مثالي، لتذهب المواجهة إلى ركلات ‏الترجيح.‏

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وأوضح أن اللاعبين لم يحتفلوا مبكرًا أثناء ركلات الترجيح، وأن عامل التركيز كان له دور كبير في حسم النتيجة.‏

وخسر الأهلي أمام باتشوكا بركلات الترجيح، في المباراة التي جمعت الفريقين بالعاصمة القطرية الدوحة، بعد نهاية الوقت الأصلي ‏والأشواط الإضافية بالتعادل السلبي.‏

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