أشرف حلمي يفوز بانتخابات اتحاد تنس الطاولة ومحمود أباظة أمينًا للصندوق

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

فاز أشرف حلمي برئاسة اتحاد تنس الطاولة في دورته الجديدة 2024-2028، بعد صراع قوي مع منافسه تامر وفقي، كما فاز خالد حفني بمنصب نائب الرئيس، فيما اقتنص محمود أباظة منصب أمين الصندوق.

أشرف حلمي يفوز بانتخابات اتحاد تنس الطاولة ومحمود أباظة أمينًا للصندوق 

وجاء في العضوية كل من هبة حامد ووليد محمود وأشرف عبدالفتاح وعمرو فهمي، ليكملوا مجلس إدارة الاتحاد حتى أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

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ويأمل المجلس الجديد في تحققق طفرة كبيرة في اتحاد تنس الطاولة، لتظهر اللعبة بما يليق بالمواهب المصرية التي تستحق التواجد على الساحة العالمية.

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