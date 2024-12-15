كريم رمزي: ثلاثي مجموعة الأهلي بمونديال الأندية أقوى من باتشوكا.. ولا يمكن المشاركة بهذا الفريق

الفجر الرياضي
الأهلي
الأهلي

قال الإعلامي كريم رمزي، إن النادي الأهلي سيشارك كأس العالم للأندية في الصيف المقبل، ولا يمكن أن يدخل البطولة بهذا الفريق ولا بد من تدعيمات.

كريم رمزي: ثلاثي مجموعة الأهلي بمونديال الأندية أقوى من باتشوكا.. ولا يمكن المشاركة بهذا الفريق

وأضاف كريم رمزي عبر برنامجه لعبة والتانية على إذاعة ميجا إف إم، أن لا بد أن تدعم إدارة الأهلي الفريق بالصفقات في الانتقالات الشتوية، وبالانتقالات في الصيف المقبل، من أجل أن يظهر لفريق بشكل مشرف.

وتابع رمزي: إنتر ميامي وبورتو وبالميراس ثلاثي مجموعة الأهلي في مونديال الأندية أقوى من باتشوكا، وهذه هي المجموعة التي ظن البعض أنها سهلة، وكل الفرق فيها أقوى وأصعب من باتشوكا في المستوى والتاريخ وكل شيء.

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وأردف كريم رمزي: الأهلي لعب مباراة حماسية جيدة، والأحمر كان أفضل من باتشوكا ومعظم اللاعبين كان لديهم روح ورجولة، وحسين الشحات لم يكن في مستواه.

واختتم كريم رمزي: كولر وضع طريقة لعب مميزة ورغم امتلاك باتشوكا عدد من اللاعبين المميزين إلا أن المدرب أوقف خطورتهم وهناك عمل مميز منه، ولو تم إحراز أي هدف من الكرات المهدرة لأشاد الجميع بكولر وأنه قدم مباراة عظيمة.
 

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