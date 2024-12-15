حافلة الزمالك تصل ستاد الجيش ببرج العرب استعدادا لمواجهة المصري في الكونفدرالية

الفجر الرياضي
حافلة الزمالك
حافلة الزمالك

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ستاد الجيش ببرج العرب، استعدادًا لمواجهة فريق المصري البورسعيدي المقرر لها مساء اليوم الأحد في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

حافلة الزمالك تصل ستاد الجيش ببرج العرب

وحرص لاعبو الفريق وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة وتحية الجماهير قبل بدء عمليات الإحماء استعدادًا للقاء المرتقب أمام الفريق البورسعيدي.

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وكان أحمد مجدي القائم بأعمال المدير الفني ألقى محاضرة فنية على اللاعبين بفندق الإقامة قبل  التحرك لملعب المباراة، شرح خلالها بعض التعليمات الفنية الأخيرة.

ويستضيف الزمالك نظيره المصري البورسعيدي  في السادسة مساء اليوم الأحد باستاد الجيش ببرج العرب في الجولة الثالثة  لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية

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