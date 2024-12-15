عاجل.. تشكيل المصري لمواجهة الزمالك في كأس الكونفدرالية الأفريقية

الفجر الرياضي
المصري البورسعيدي
المصري البورسعيدي

أعلن  علي ماهر المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، عن تشكيلته المختارة لخوض مباراته بالجولة الثالثة من دور المجموعات للنسخة الثانية والعشرين لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمعه بنظيره فريق الزمالك والمقرر إقامتها في السادسة مساء اليوم الأحد على ستاد الجيش ببرج العرب.

تشكيل المصري لمواجهة الزمالك

وضمت التشكيلة الأساسية كل من محمود جاد لحراسة المرمى،  كريم العراقي،  محمد هاشم، باهر المحمدي  ، عمرو سعداوي  لخط الظهر، محمود حمادة،  محمد مخلوف  كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط،  محمد الشامي  ، سمير فكري، فخر الدين بن يوسف  كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن.

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تشكيل المصري المتوقع لمباراة الزمالك بالكونفدرالية

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فيما ضمت قائمة البدلاء محمود حمدي، أحمد عيد، خالد صبحي  ، أتدجيكو سامادو،  يوسف الجوهري، خالد الغندور، أحمد القرموطي، عبد الرحيم دغموم،  بابا بادجي.

ومن المقرر أن تذاع مباراة المصري والزمالك عبر شبكة بي ان سبورت الناقل الحصري لهذه البطولة.

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