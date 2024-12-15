أفراح في المرج عقب الإطاحة بالمالية من كأس مصر

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي المرج بقيادة محمد شعراوي لدور ال32 من بطولة كأس مصر، وذلك أثر فوزه خارج الديار على فريق مالية كفر الزيات بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل الإيجابي بهدف لكلًا منهما.

تقدم المالية في الدقيقة 25 عن طريق اللاعب علاء الدين متولي.

بينما أدرك الاعب احمد عبد الظاهر التعادل في الدقيقة 70 من الشوط الثاني وسط هفوة دفاعية من لاعبي المالية.

لتتجه المباراة لركلة الجزاء الترجيحية، حيث سجل للمرج كلًا من عماد صابر وأحمد عبد اللطيف (تيفا) ومحمد رمضان واسلام التتش وأحمد عبد الظاهر.

بينما سجل لاعبو المالية اربع ركلات جزاء، وتصدى الحارس محمد رمضان حارس مرمى المرج للركلة الرابعة. لتنتهي المباراة بفوز المرج بنتيجة 5-4 ويتأهل الفريق لدور ال32 من مسابقة كأس مصر.

و أدار المباراة تحكيميًا كلًا من:

مجدي خاطر (حكم ساحة) (القاهرة)

أحمد عصام (مساعد أول) (القليوبية)

محمد مجاهد (مساعد ثاني) (القليوبية)

صفوت الجندي (حكم رابع) (كفر الشيخ)

وراقب المباراة سامح العدوي (مراقب مسابقات) (كفر الشيخ) ومحمد القفاص (مراقب حكام) (الغربية).