برايتون يخسر لأول مرة على أرضه في البريميرليج

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

خذل برايتون، جماهيره، بالخسارة على ملعبه أمام ضيفه كريستال بالاس بنتيجة 1-3 ضمن منافسات الجولة 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقدم كريستال بالاس بهدفين في الشوط الأول، سجلهما تريفوه شالوباه وإسماعيلا سار في الدقيقتين 27 و33.

وفي الشوط الثاني، سجل سار، الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 82، وقلص برايتون، الفارق بهدف وحيد سجله مارك جيهي مدافع كريستال بالاس بالخطأ في مرماه بالدقيقة 87.


وواصل برايتون، نزيف النقاط، بتعادلين وخسارتين في آخر 4 جولات، ليتجمد رصيده عند 24 نقطة في المركز التاسع، كما تعرض لهزيمته الأولى على أرضه هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز.

أما كريستال بالاس واصل صحوته في آخر 5 جولات، محققا فوزين و3 تعادلات، ليرفع رصيده إلى 16 نقطة في المركز 15.
 

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