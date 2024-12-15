عاجل.. تشكيل تشيلسي الرسمي لمواجهة برينتفورد في الدوري الإنجليزي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

أعلن إنزو ماريسكا، المدير الفني لنادي تشيلسي، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة برينتفورد في المباراة التي ستقام مساء اليوم الأحد على ملعب "ستامفورد بريدج"، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-2025.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة تشيلسي وبرينتفورد في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل تشيلسي الرسمي برينتفورد في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: سانشيز.

خط الدفاع: مالو جوستو، توسين أدارابيويو، ليفي كولويل، مارك كوكورييا.

خط الوسط: مويسيس كايسيدو، إنزو فيرنانديز، كول بالمر.

خط الهجوم: نيكولاس جاكسون، نونو مادويكي، جادون سانشو.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي

تُنقل مباراة تشيلسي ضد برينتفورد مساء اليوم الأحد، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 2HD، بتعليق المعلق الليبي محمد بركات.
 

الأكثر قراءة

الآن الشوط الثاني.. شاهد مباراة الزمالك والمصري بث مباشر مجانا.. مباراة الزمالك والمصري | كأس الكونفدرالية

يلا شوت مانشستر سيتي LIVE.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد بث مباشر جودة عالية اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد اليوم دون تقطيع بث مباشر - الدوري الإنجليزي الممتاز

يلا شوت الزمالك LIVE.. مشاهدة مباراة الزمالك والمصري بث مباشر جودة عالية اليوم في كأس الكونفدرالية

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد مباشر دون تقطيع | الدوري الإنجليزي الممتاز

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة الزمالك والمصري اليوم دون تقطيع بث مباشر - كأس الكونفدرالية

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة مانشستر سيتي × مانشستر يونايتد Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | الدوري الإنجليزي الممتاز