ملخص أهداف مباراة نانت وبريست في الدوري الفرنسي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي نانت أمام نظيره فريق بريست بأربعة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد فرانسيس لو بلي ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري الفرنسي.

ملخص أهداف مباراة نانت وبريست

وسجل دومبيا الهدف الأول لبريست في الدقيقة 24.

وعاد شاردوني بالهدف الثاني في الدقيقة 27 صنع كاستيو

ثم سجل اوجستو أول أهداف نانت صنعه له سيمون في الدقيقة 48.

وسجل سيما الهدف الثالث في الدقيقة 88 صنع لاج وعاد سيما بالهدف الرابع في الدقيقة 90 صنعه له فايفري وانتهت المباراة 4/1.
 

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