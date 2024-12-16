كهربا على رأسهم.. ثلاثي الأهلي يقدمون الاعتذار للجهاز الفني عقب الهزيمة من باتشوكا

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

قدم ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اعتذارهم للجهاز الفني للفريق بقيادة مارسيل كولر، وذلك عقب الهزيمة أمام فريق باتشوكا المكسيكي، في نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال.

ثلاثي الأهلي يقدمون الاعتذار للجهاز الفني

وقال الإعلامي رجائي رمزي، في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" ثلاثي فريق الأهلي محمود كهربا، وخالد عبد الفتاح، وعمر كمال عبد الواحد، تقدموا بالاعتذار إلى زملائهم اللاعبين، والجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر ".

وأضاف:" جاء ذلك الاعتذار بسبب إهدار الثلاثي ركلات الترجيح أمام باتشوكا في نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال، وشعورهم بأنهم السبب في الهزيمة وعدم التأهل لملاقاة ريال مدريد "

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