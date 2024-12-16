كشفت تقارير سعودية أن نادي الهلال السعودي بصدد الإعلان خلال الفترة المقبلة عن تجديد عقد مدافعه علي البليهي الذي ينتهي مع ختام الموسم الجاري.

الهلال يتمسك بمدافعه علي البليهي حتى 2027

وأشارت صحيفة الرياضية إلى أن الهلال يستعد لبدء المفاوضات مع البليهي من أجل تمديد عقده لمدة موسمين.

يذكر أن البليهي من حقه التوقيع لأي ناد أخر في يناير المقبل دون الحاجة للرجوع إلى ناديه.

وخاض البليهي خلال مسيرته مع الهلال الممتدة من 2017-2018 قادما من الفتح 234 مباراة سجل خلالها 21 هدفًا وقدم تمريرتين حاسمتين وتوج معه بخمسة ألقاب دوري وبطولتي دوري أبطال آسيا، إضافة إلى 3 كأس السوبر السعودي، و3 كأس الملك.