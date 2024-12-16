الهلال يتمسك بمدافعه علي البليهي حتى 2027

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

كشفت تقارير سعودية أن نادي الهلال السعودي بصدد الإعلان خلال الفترة المقبلة عن تجديد عقد مدافعه علي البليهي الذي ينتهي مع ختام الموسم الجاري.

الهلال يتمسك بمدافعه علي البليهي حتى 2027

وأشارت صحيفة الرياضية إلى أن الهلال يستعد لبدء المفاوضات مع البليهي من أجل تمديد عقده لمدة موسمين.

يذكر أن البليهي من حقه التوقيع لأي ناد أخر في  يناير المقبل دون الحاجة للرجوع إلى ناديه.

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وخاض البليهي خلال مسيرته مع الهلال الممتدة من 2017-2018 قادما من الفتح 234 مباراة سجل خلالها 21 هدفًا وقدم تمريرتين حاسمتين وتوج معه بخمسة ألقاب دوري وبطولتي دوري أبطال آسيا، إضافة إلى 3 كأس السوبر السعودي، و3 كأس الملك.

 

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