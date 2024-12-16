الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي القادمة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يستضيف الأهلي المصري نظيره شباب بلوزداد الجزائري، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا، لموسم 2024-2025.


قناة مجانية تذيع مباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا


ويحتضن أرضية استاد القاهرة الدولي، المواجهة المرتقبة بين الأهلي وشباب بلوزداد، ضمن فعاليات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال إفريقيا.


ويحتل الأهلي وصافة ترتيب المجموعة الثالثة في بطولة دوري أبطال إفريقيا، برصيد 4 نقاط من مواجهتين، بفارق نقطة وحيدة عن المتصدر فريق أورلاندو بايرتس والذي يمتلك في رصيد 5 نقاط من 3 مواجهات، بينما يأتي الفريق الجزائري في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.


ويسعى الأهلى لمصالحه جماهيره بالفوز على شباب بلوزداد بعد توديع بطولة كأس القارات يوم السبت الماضي بالهزيمة أمام باتشوكا المكسيكي، بركلات الترجيح في الدور قبل النهائي من كأس إنتركونتيننتال، وذلك بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي دون أهداف.


موعد مواجهة الأهلي وشباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا
من المقرر، أن تقام المباراة، يوم الأحد الموافق 22 ديسمبر 2024، في تمام الساعة السادسة مساءً، بتوقيت مصر وفلسطين، والسابعة بتوقيت السعودية وقطر، والثامنة بتوقيت عمان والإمارات.
القنوات الناقلة لمواجهة الأهلي وشباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا
يمكنكم مشاهدة المواجهة، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، وتحديدًا على قناة bein sports HD 6.
وأعلنت منذ أيام قليلة قناة الجزائرية الأرضية، إذاعة مباراة الأهلي وشباب بلوزداد.
تردد القناة الجزائرية الأرضية: 11680
القمر الصناعي: نايل سات
معامل الترميز: 27500
الاستقطاب: عمودي
معامل تصحيح الخطأ: 5/6
 

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