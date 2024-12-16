ترتيب الدوري الإيطالي قبل انطلاق مباريات اليوم الأثنين
ينتظر العديد من جماهير الكرة العالمية وخاصة الأيطاليه انطلاق منافسات اليوم ضمن مواجهات الجولة السادسة عشر من الدوري الايطالي.
وقبل انطلاق هذه المواجهات اليكم ترتيب الدوري الإيطالي:
1- أتالانتا برصيد 37 نقطة.
2-نابولي برصيد 35 نقطة.
3-انتر ميلان برصيد 31 نقطة.
4-فيورنتينا برصيد 31 نقطة.
5-لاتسيو برصيد 31 نقطة.
6-يوفنتوس 28 نقطة.
7-بولونيا برصيد 25 نقطة.
8-ميلان برصيد 23 نقطة.
9-اودينيزي برصيد 20 نقطة.
10-امبولي برصيد 19 نقطة.
11-تورينو برصيد 19 نقطة.
12-روما برصيد 16 نقطة.
13-جنوي 16 نقطة.
14-ليتشي برصيد 16 نقطة.
15-بارما برصيد 15 نقطة.
16- كومو برصيد 15 نقطة.
17- هيلاس فيرونا برصيد 15 نقطة.
18- كالياري برصيد 14 نقطة.
19- مونزا برصيد 10 نقاط.
20- فينيزيا برصيد 10 نقاط.