الوكرة يكشف تفاصيل انتقال حمدي فتحي لـ "الأهلي"



أعلن النادي الأهلي رسميا مساء أمس، حسم اول الصفقات الجديدة استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية القادمة في شكلها ونظامها الجديد والتي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية، منتصف العام الجديد 2025.

وودع الشياطين الحمر مؤخرا منافسات بطولة كأس الإنتركونتينينتال، بعد الهزيمة الأخيرة أمام منافسه باتشوكا المكسيكي في دور نصف النهائي، بركلات الجزاء الترجيحية، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي دون أهداف.

- الوكرة يكشف تفاصيل رحيل حمدي فتحي

ونجح مسؤولي الأهلي في الاتفاق مع نظيره الوكرة القطري، للحصول على خدمات لاعب خط وسط القلعة الحمراء السابق، حمدي فتحي لتدعيم خط وسط الفريق في مونديال الأندية القادم.

وكشف المتحدث الرسمي لنادي الوكرة عن تفاصيل الجلسة التي جمعت بين رئيس النادي القطري مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مؤكدا أن: "الاتفاق بين الأهلي ونادينا جاء سريعًا للغاية بشأن انتقال حمدي فتحي لبطل إفريقيار خلال الجلسة التي تمت بين الشيخ خليفة بن حسن رئيس النادي ومحمود الخطيب".

ومن المنتظر أن يواجه زعيم القارة السمراء نظيره انتر ميامي الأمريكي، في افتتاحية كأس العالم للأندية، بالولايات المتحدة الأمريكية.

