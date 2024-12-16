كريم رمزي: تريزيجيه أبدى موافقته على العودة للأهلي.. وهذه خطوات ضمه

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

قال الإعلامي كريم رمزي، إن محمود حسن تريزيجيه من الأسماء المرشحة بقوة وهو أحد اللاعبين الكبار وأصحاب الإمكانيات ومهذب وملتزم، وستكون أهم صفقة قام بها الأهلي في سنوات كثيرة ماضية.

وأضاف كريم رمزي عبر برنامجه لعبة والتانية على إذاعة ميجا إف إم، أن الأهلي اتخذ قرار التعاقد مع تريزيجيه في مونديال الأندية، والأهلي استطلع رأي تريزيجيه وأبدى موافقته.

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وتابع رمزي: تريزيجيه يلعب لنادي الريان القطري معارا من طرابزون سبور التركي مع بند الشراء، وحال شراء الريان لتريزيجيه سيحصل الأهلي على اللاعب معارا.

وأكمل كريم رمزي: حال عدم تفعيل بند شراء تريزيجيه في الريان، فالنادي الأهلي سيتجه لطرابزون لاستعارة تريزيجيه من النادي التركري.

واختتم كريم رمزي: بشكل كبيير الريان سيحصل على خدمات تريزيجيه، والمشكلة تكمن في رفض نادي الريان إعارة تريزيجيه 6 أشهر وإنما يريد إعارته في البطولة فقط، وأعتقد أن هذا لن يكون متاحا.

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