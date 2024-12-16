التشكيل الرسمي لمواجهة لاتسيو وإنتر ميلان في الكالتشيو

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

يستعد إنتر ميلان لخوض مواجهة قوية أمام نظيره لاتسيو، في إطار منافسات الدوري الإيطالي الممتاز، لموسم 2024-2025.

إنتر ميلان يواجه لاتسيو في الدوري الإيطالي

ويحتضن ملعب تورينو معقل النسور، القمة النارية بين لاتسيو وإنتر ميلان، ضمن فعاليات الجولة السادسة عشر من الكالتشيو.

ومن المقرر، أن تنطلق أحداث اللقاء في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، تحت صافرة الحكم الإيطالي الدولي دانيلي شيفي.

ويحتل إنتر ميلان المركز الثالث في ترتيب جدول الدوري الإيطالي، برصيد 31 نقطة من 14 مباراة، بفارق الأهداف عن صاحب المركز الرابع فريق لاتسيو، والذي يمتلك في رصيده 31 نقطة من 15 مباراة.

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وقد أعلن الإيطالي سيموني إنزاجي مدرب إنتر ميلان، تشكيل الفريق، وجاء كالتالي:

▪︎حراسة المرمى: سومر.

▪︎خط الدفاع: باستوني - دي فري - بيسيك.

▪︎خط الوسط: دومفريس - باريلا - تشالهان أوغلو - مختياريان - ديماركو.

▪︎خط الهجوم: تورأم - لاوتارو.

في المقابل، أعلن الإيطالي ماركو باروني، مدرب لاتسيو، تشكيل الفريق، وجاء كالتالي:

▪︎حراسة المرمى: بروفيديل.

▪︎خط الدفاع: تافاريس - جيلا - باتريكيو - ماروسيتيش.

▪︎خط الوسط: إيزاكسن - روفيا - جوندوزي.

▪︎خط الهجوم: زاكاني - نوسلين - بيدرو.

القنوات الناقلة لمواجهة لاتسيو وإنتر ميلان في الكالتشيو

يمكنكم مشاهدة المواجهة، عبر شبكة قنوات أبوظبي الرياضية، وهي الناقل الحصري لمباريات الدوري الإيطالي لموسم 2024-2025، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدا على قناة AD Sports Premium 1، ويتولى المعلق المميز فارس عوض التعليق على أحداث اللقاء.

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