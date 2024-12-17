مواعيد أهم مباريات اليوم الثلاثاء 17- 12- 2024 في جميع البطولات والقنوات الناقلة
يبحث قطاع كبير من عشاق ومحبي الكرة العالمية عن مواعيد مباريات البطولات الأوروبية تحديدا مباريات كأس إيطاليا وكأس هولندا بالإضافة إلى كأس الرابطة المصري في الموسم الحالي.
حصلت منصة Starzplay الإماراتية على حقوق بث مباريات كأس هولندا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وبما أنها الشريك الرسمي لقناة أبوظبي الرياضية الإماراتية فسيتم نقل المباريات أيضًا عبر المنصة.
بينما تنقل مباريات الدوري المصري عبر قنوات أون تايم سبورت المصرية.
ويستعرض الفجر الرياضي أهم مباريات اليوم في جميع البطولات:
كأس هولندا
- بي إس في آيندهوفن وكونينكليك الساعة 8 إلا ربع مساء بتوقيت مصر
- آيندهوفن وأكسيلسيور الساعة 9 مساء بتوقيت مصر
- ماستريخت وفينورد روتردام الساعة 10 مساء بتوقيت مصر
كأس إيطاليا
- يوفنتوس وكالياري الساعة 10 مساء بتوقيت مصر
كأس الرابطة المصرية
- بيراميدز والاتحاد السكندري الساعة 7 مساء بتوقيت مصر
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