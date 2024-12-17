خضع عبدالله السعيد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لبرنامج تأهيلي وعلاجي داخل صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء على ملعب النادي استعدادًا لمباراة سيراميكا كليو باترا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

بسبب الإصابة.. برنامج تأهيلي خاص لعبدالله السعيد

يأتي ذلك في ظل الإصابة التي يعاني منها اللاعب وهي عبارة عن كدمة في العضلة الأمامية.

وأكد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق أن عبد الله السعيد يخضع لبرنامج علاجي مكثف في الفترة الحالية بسبب الإصابة التي يعاني منها في العضلة الأمامية، لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها مساء يوم الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.