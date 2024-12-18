عاجل.. خبير لوائح يفجر مفاجأة: عقد إعارة ثنائي إنبي للزمالك مخالف للوائح الـ "فيفا"

الفجر الرياضي
الزمالك
الزمالك

أكد عامر العمايرة، خبير اللوائح الرياضية، أن عقد إعارة الثنائي ثنائي نادي إنبي زياد كمال ومحمد حمدي، إلى إنبي مخالف للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

عقد إعارة ثنائي إنبي للزمالك مخالف للوائح الـ "فيفا"

وقال العمايرة، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة  "etc":" هناك دليل للأندية بشأن الأشياء المحظورة وضعها في القعود، أبرزها وضعد بند نسبة المشاركة وحالة عدم المشاركة يسدد مقابل مادي، وهو الموجود في عقد إعارة محمد حمدي من إنبي إلى الزمالك".

وتابع:" الأمر تكرر في حالة بين ليفربول وسيركل البلجيكي، وشهد وجود بند بإلزام النادي بمشاركة اللاعب في نسبة معينه، واللجنة التأديبية في من اكتسفت الأمر وحققة فيه، وتم إحالة الأمر إلى الفيفا بسبب أن الناديين من دولتين مختلفتين".

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وأوضح:" اللجنة أكدت أن النادي البلجيكي أصبح تحت سيطرة ليفربول، بسبب نسبة مشاركة اللاعب، وتم وضع عقوبة على الناديين، غرامة مالية بجانب تحذيرهم من تكرار الأمر".

وأكمل:" على لجنة الانضباط إلغاء البنود الخاصة بنسبة المشاركة في عقود إعارة ثنئاي إنبي زياد كمال ومحمد حمدي مع الزمالك، وفقا للوائح الفيفا، وفي حالة مطالبة إنبي بالنسبة وعدم سداد الزمالك وتقديم شكوى، سيتم معاقبة الفريق البترولي".

وأردف:" ليس من حق أي نادي وضع بند في عقد احتراف أي لاعب بأنه لا يحق له العودة للدوري المصري بعد مدة معينه، وهو بند مخالف للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، مثل عقد عبدالله السعيد مع الأهلي".

إنبي الزمالك عامر العمايرة فيفا زياد كمال محمد حمدي

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