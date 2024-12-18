مواعيد أهم مباريات اليوم في جميع البطولات والقنوات الناقلة

يستعرض لكم موقع " الفجر الرياضي " مواعيد أهم مباريات اليوم الأربعاء الموافق 18 ديسمبر الجاري، في جميع البطولات والقنوات الناقلة لها، وتعد أبرزهم مباريات كأس رابطة الأندية الإنجليزية وبطولة كأس الإنتركونتيننتال.

مواعيد مباريات اليوم في كأس رابطة الأندية الإنجليزية

أرسنال ضد كريستال بالاس - 9:30 مساء بتوقيت القاهرة - beIN SPORTS 4.

نيوكاسل يونايتد ضد برينتفورد - 9:45 مساء بتوقيت القاهرة - beIN SPORTS 5

ساوثهامتون ضد ليفربول - 22:00 بتوقيت القاهرة - beIN SPORTS 2

مباريات اليوم في الدوري الفرنسي

موناكو ضد باريس سان جيرمان - 22:00 مساءًا بتوقيت القاهرة - beIN SPORTS 1.

الدوري الإسباني

إسبانيول ضد فالنسيا - 22:30 بتوقيت القاهرة - beIN SPORTS 6.

فياريال ضد رايو فاليكانو - 10:30 مساء بتوقيت القاهرة - beIN SPORTS 3

كأس القارات للأندية نهائي الإنتركونتيننتال

ريال مدريد ضد باتشوكا - 07:00 مساء بتوقيت القاهرة - beIN SPORTS

مباريات اليوم في كأس الرابطة المصرية

• الينك الأهلي × غزل المحلة، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة بتوقيت القاهرة - ‎OnTime Sports‎.

• مباريات اليوم في كأس إيطاليا

• أتلانتا ضد تشيزينا - 7:30 مساء بتوقيت القاهرة - AD SPORTS Premium 1

• روما ضد سامبدوريا - 22:00 مساء بتوقيت القاهرة، AD SPORTS Premium 1

