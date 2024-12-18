يخوض المغربي أسامة إدريسي إحدى أبرز المحطات في مسيرته الكروية بعدما قاد فريقه باتشوكا المكسيكي إلى نهائي كأس القارات لكرة القدم (كأس إنتركونتينتال)، حيث يتواجه مع العملاق الإسباني ريال مدريد بطل أوروبا الأربعاء على ستاد لوسيل في الدوحة.

إدريسي: تواجدنا في نهائي الإنتركونتيننتال شرف لنا.. وسنواجه أعظم فريق بالعالم

وخطف إدريسي الأنظار بعد هدفه الجميل ضد بوتافوجو البرازيلي (3-0) في الدور ربع النهائي من كأس القارات ونيله جائزة أفضل لاعب في المباراة، ومن ثمّ بأدائه المتوازن خلال الفوز على الأهلي 6-5 بركلات الترجيح (الوقتان الأصلي والإضافي للمباراة 0-0) في الدور نصف النهائي.

قال عشية لقاء العملاق الإسباني في النهائي "كلاعب كرة قدم، في كل مرة تكون فيها في الملعب تحاول أن تتذكر ذلك الفتى الصغير الذي كان يحاول الوصول إلى هذه المرحلة في كل ملعب وكل مباراة. هذا هو الشعور الذي سيراودك دائما".

أظهر الجناح المغربي موهبة مميزة، خصوصا منذ انتقاله إلى الدوري المكسيكي حيث يواصل عروضه الجيدة التي أسهمت أيضا في قيادة الفريق إلى لقب دوري أبطال الكونكاكاف على حساب كولومبوس كرو الأميركي في المواجهة النهائية 3-0.

قال الثلاثاء "بالطبع سنتدرب الليلة (الثلاثاء) في هذا الملعب الرائع، لذلك أنا متأكد من أن كل لاعب... سيكون فخورا وسعيدا بالتواجد في هذه المباراة النهائية".

وعن مواجهة ريال مدريد، قال إدريسي "ستكون المباراة أكثر خصوصية، لأنه الفريق الأكبر في أوروبا والأكثر تتويجا بالألقاب في تاريخ كرة القدم".

وأردف "لذا، فإن وجودنا هنا هو شرف لنا".

ومن خلال لقاء ريال مدريد، سيكون إدريسي أمام مواجهة من نوع آخر ضد مواطنه ابراهيم دياس المنضم أخيرا إلى تشكيلة المنتخب المغربي الذي حقق إنجازا تاريخيا قبل سنتين ببلوغ نصف نهائي مونديال قطر، من دون تواجد دياس أو إدريسي.

لذا، ستكون الفرصة سانحة أمام إدريسي لاثبات أن ما قدمه مؤخرا على مرأى من العالم أجمع لم يكن "فلتة شوط".