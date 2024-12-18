القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وكريستال بالاس في كأس الرابطة الإنجليزية

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يستضيف نادي آرسنال نظيره فريق كريستال بالاس اليوم الأربعاء الموافق 18 ديسمبر الحالي بستاد الإمارات في لقاء هام بينهم ضمن منافسات دور ربع النهائي من كأس الرابطة الإنجليزية.

موعد مباراة آرسنال وكريستال بالاس

تنطلق صافرة بداية مباراة آرسنال وكريستال بالاس مساء الأربعاء في تمام الساعة 9:30 بتوقيت القاهرة والساعة 10:30 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 11:30 بتوقيت أبوظبي.

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معلق مباراة آرسنال ضد كريستال بالاس في كأس الرابطة الإنجليزية والقنوات الناقلة

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القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وكريستال بالاس

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات
تردد القناة 11566.
- عمودي.
- معدل الترميز 27500.
- معدل تصحيح الخطأ 2/3.
تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات
تردد 11054.
- أفقي.
- معدل الترميز 27500.
- معدل تصحيح الخطأ 2/3.
 

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