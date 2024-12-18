كريم رمزي ينتقد مهاجمي حسين لبيب: الزمالك يحتاج لضبط علاقته بجميع الكوكب

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

انتقد الإعلامي كريم رمزي، هجوم البعض على حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، بسبب سفره إلى المغرب لحضور جوائز الأفضل من كاف، دون تأكده من فوز الزمالك.

كريم رمزي ينتقد مهاجمي حسين لبيب: الزمالك يحتاج لضبط علاقته بجميع الكوكب

وقال كريم رمزي خلال تصريحات ببرنامجه الإذاعي لعبة والتانية على إذاعة ميجا إف إم، إن البعض من جماهير الزمالك، استنكر سفر حسين لبيب إلى الحفل دون التأكد من الحصول على جائزة، وأنه كان يجب عليه الحضور إلا حال تأكده من حصد النادي جائزة.

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وتابع كريم رمزي: هناك شيء يسمى فن العلاقات العامة، والزمالك كان بعيدا في ذلك خلال السنوات الماضية، والمجلس يحتاج أن يُصلح ما حدث قبل ذلك من علاقات سيئة مع كاف والاتحاد المصري وكل الناس.

وأضاف رمزي: المجلس الموجود حاليًا ليس له ذنب فيما حدث لكنه بدأ في إصلاح ذلك، وحال وجود علاقة جيدة مع كاف سيجعل الزمالك قادرا على حصوله على كافة حقوقه.

وأكمل كريم رمزي: خيرا فعل حسين لبيب بسفره إلى المغرب، وعلى الزمالك أن يُعيد ضبط علاقاته بكافة الكوكب، والزمالك له مكانة عظيمة وجيدة، وما فعله حسين لبيب كان قرارا حكيما.
 

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