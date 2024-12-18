عاجل.. تشكيل ريال مدريد الرسمي لمواجهة باتشوكا في نهائي كأس الإنتر كونتيننتال

الفجر الرياضي
ريال مدريد
ريال مدريد

أعلن كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة باتشوكا المكسيكي في المباراة التي ستقام مساء اليوم الأربعاء على ملعب "لوسيل" في نهائي كأس الإنتر كونتيننتال 2024.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة ريال مدريد وباتشوكا في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل ريال مدريد الرسمي لمواجهة باتشوكا في كأس الإنتر كونتيننتال

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، أوريلين تشواميني، أنطونيو روديجر، فران جارسيا.

خط الوسط: فيديريكو فالفيردي، إدواردو كامافينجا، جود بيلينجهام.

خط الهجوم: كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور، رودريجو.

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القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد باتشوكا في نهائي كأس الإنتر كونتيننتال

يمكنكم مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد باتشوكا مساء اليوم الأربعاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس الإنتر كونتيننتال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

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