فينيسيوس جونيور يسجل هدف ريال مدريد الثالث أمام باتشوكا المكسيكي

الفجر الرياضي
فينيسيوس جونيور
فينيسيوس جونيور

أحرز فينيسيوس جونيور الهدف الثالث لصالح ريال مدريد أمام باتشوكا المكسيكي في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا على ملعب "لوسيل" في نهائي كأس الإنتر كونتيننتال 2024.

فينيسيوس جونيور يسجل هدف ريال مدريد الثالث

وجاء الهدف في الدقيقة 84 عن طريق ركلة جزاء، تحصل عليها لوكاس فاسكيز، نفذها فينيسيوس جونيور بتسديدة أرضية، لم يتمكن حارس مرمى باتشوكا من إبعادها لترطم بيده وتسكن الشباك، لتصبح النتيجة حتى الآن 3-0 لصالح الملكي.

وتذاع المباراة على قناة bein Sports 1HD، عبر التردد التالي:-

التردد: 11054.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

جودة العرض: HD.

فينيسيوس جونيور ريال مدريد باتشوكا المكسيكي هدف ريال مدريد الثالث هدف فينيسيوس جونيور

مواد متعلقة

جول عالمي.. رودريجو يسجل هدف ريال مدريد الثاني أمام باتشوكا المكسيكي

مبابي يتقدم بالهدف الأول في شباك باتشوكا

الأكثر قراءة

يلا شوت ريال مدريد LIVE.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وباتشوكا بث مباشر جودة عالية اليوم في نهائي كأس إنتركونتيننتال

يلا شوت ليفربول LIVE.. مشاهدة مباراة ليفربول وساوثهامبتون بث مباشر جودة عالية اليوم في كأس الرابطة الإنجليزية

شاهد بالبث المباشر ريال مدريد اليوم.. مشاهدة ريال مدريد × باتشوكا بث مباشر دون "تشفير" | بطولة كأس إنتركونتيننتال

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة ريال مدريد × باتشوكا Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | بطولة كأس إنتركونتيننتال

الآن.. شاهد مباراة ريال مدريد وباتشوكا بث مباشر مجانا.. مباراة ريال مدريد وباتشوكا | نهائي بطولة كأس إنتركونتيننتال

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة ريال مدريد وباتشوكا اليوم دون تقطيع بث مباشر - نهائي كأس إنتركونتيننتال

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة ليفربول × ساوثهامبتون Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | كأس الرابطة الإنجليزية

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة ريال مدريد وباتشوكا اليوم في نهائي كأس إنتركونتيننتال