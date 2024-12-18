فينيسيوس جونيور يسجل هدف ريال مدريد الثالث أمام باتشوكا المكسيكي

أحرز فينيسيوس جونيور الهدف الثالث لصالح ريال مدريد أمام باتشوكا المكسيكي في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا على ملعب "لوسيل" في نهائي كأس الإنتر كونتيننتال 2024.

فينيسيوس جونيور يسجل هدف ريال مدريد الثالث

وجاء الهدف في الدقيقة 84 عن طريق ركلة جزاء، تحصل عليها لوكاس فاسكيز، نفذها فينيسيوس جونيور بتسديدة أرضية، لم يتمكن حارس مرمى باتشوكا من إبعادها لترطم بيده وتسكن الشباك، لتصبح النتيجة حتى الآن 3-0 لصالح الملكي.

فينيسيوس جونيور يبصم على الهدف الثالث من علامة الجزاء #كأس_القارات_للأندية #FIFAIntercontinentalCup pic.twitter.com/0ui6Xpq8QX — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 18، 2024

وتذاع المباراة على قناة bein Sports 1HD، عبر التردد التالي:-

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