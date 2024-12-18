رحلة بيرسي تاو تنتهي مع الأهلي خلال أيام

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

قال الإعلامي جمال الغندور، أن رحلة الجنوب افريقي بيرسي تاو أقتربت من النهاية رفقة النادي الأهلي خلال الأيام المقبلة.

وتابع الغندور خلال برنامج ستاد المحور:" النادي الأهلي أعلن غياب بيرسي تاو عن التدريبات خلال اليومين الماضيين بسبب تعرضه لنزلة معوية حادة وآلام في المعدة ألزمته الفراش، ويتلقى اللاعب العلاج، وسوف ينتظم في تدريبات الفريق بعد غد الجمعة".

وأضاف: "حسب معلومتنا كانت هناك جلسة بين مسؤولي الأهلي مع وكيلة تاو والأهلي بيحاول ينهي قصة تاو ليرحل في يناير المقبل".

وأكمل:" تاو ووكيلته متمسكين حتى الأن بالحصول على كافة مستحقات اللاعب المتبقية لنهاية الموسم للموافقة على فسخ التعاقد والأهلي يتجه للموافقة على ذلك بنسبة تخطى 90% وسيتم حسم الأمر في اجتماع لجنة التخطيط المقبل".

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