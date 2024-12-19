عاجل.. جروس يعلن تشكيل الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري

الفجر الرياضي
جروس
جروس

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها في الثامنة مساء اليوم الخميس باستاد القاهرة الدولي في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويضم تشكيل الزمالك كل من:

  • حراسة المرمى: محمد عواد.
  • خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – عمر جابر.
  • خط الوسط: نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – كونراد ميشالاك.
  • خط الهجوم: مصطفى شلبي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".
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القندوسي وزلاكة ضمن تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة الزمالك

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ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وحمزة المثلوثي وأحمد محمود ومحمد حمدي ومحمد شحاتة وزياد كمال وناصر ماهر  وعمر فرج وناصر منسي.
 

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