بمشاركة الزمالك.. قرعة البطولة العربية لكرة الطائرة

الفجر الرياضي
الزمالك
الزمالك

أسفرت قرعة البطولة العربية لكرة الطائرة، عن تواجد الفريق الأول بنادي الزمالك في المجموعة الثانية.

قرعة البطولة العربية لكرة الطائرة

وتضم المجموعة كل من:" الزمالك - السيب العماني - الكويت الكويتي - الهلال الليبي".

ومن المقرر، أن تقام البطولة العربية في قطر، خلال الفترة من 13 إلى 26 يناير 2025.

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ويتكون الجهاز الفني لـ "طائرة الزمالك" من: "كارلوس شوانكي مديرًا فنيًا، وليد عبد العال مدربًا عامًا، محمد عبد المنعم "ماركو" مدربًا مساعدًا، شادي فهيم محللًا للأداء، أحمد سعودي طبيبًا، عبد الرحمن غانم أخصائيًا للتأهيل، أحمد سالم  مخططًا للأحمال، أحمد شعلان مديرًا إداريًا، وسعيد أبو العلا "روبي" مسؤولًا للمهمات".

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