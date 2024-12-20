نتيجة وملخص أهداف مباراة توتنهام ضد مانشستر يونايتد في كأس الرابطة الإنجليزية

تمكن نادي توتنهام من تحقيق الفوز أمام نظيره مانشستر يونايتد بنتيجة 4-3 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الخميس على ملعب "توتنهام هوتسبير"، ليتأهل بذلك إلى نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية 2024-2025.

أحداث مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام في كأس الرابطة الإنجليزية

افتتح دومينيك سولانكي أول أهداف اللقاء لصالح توتنهام في الدقيقة 13، بعد تسديدة من بيدرو بورو من خارج منطقة الجزاء، تصدى لها الحارس ألتاي بايندير ليتابعها سولانكي بتسديدة أخرى من على حدود منطقة الـ6 ياردات، ارتطمت بالقائم الأيسر للمرمى، وسكنت الشباك.

وأضاف ديان كولوسفسكي الهدف الثاني لصالح توتنهام في الدقيقة 46، بعد عرضية أرضية من ماديسون من جهة يسار منطقة الجزاء إلى داخل منطقة الـ6 ياردات، أبعدها المدافع ليساندرو مارتينيز بشكل غير مناسب ليتابعها كولوسفسكي بتسديدة مباشرة، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وعزز دومينيك سولانكي التقدم بالهدف الثالث لصالح توتنهام والثاني له في اللقاء عند الدقيقة 54، بعد تمريرة رائعة من سبينس إلى سولانكي الذي توغل بالكرة إلى داخل منطقة الجزاء وراوغ الدفاع ثم سدد الأخير تسديدة أرضية، سكنت الشباك على يمين الحارس ألتاي بايندير.

وقلص جوشوا زيركزي الفارق لصالح مانشستر يونايتد في الدقيقة 63، بعد تمريرة بالخطأ من الحارس فورستر، استغلها بورنو فيرنانديز بتمريرة إلى زيركزي الذي استقبلها بتسديدة مباشرة من داخل منطقة الـ6 ياردات، سكنت الشباك.

وسجل أماد ديالو الهدف الثاني لصالح مانشستر يونايتد في الدقيقة 70، بعد أن تأخر الحارس فورستر في تمرير الكرة، ليضغط عليه ديالو قبل أن يشتت الكرة التي ارتطمت بأماد وسكنت الشباك.

وفي الدقيقة 88، سجل هيونج مين سون الهدف الرابع لصالح توتنهام، بعد ركلة ركنية على يمين منطقة جزاء مانشستر يونايتد، نفذها سون بتسديدة مباشرة، سكنت الشباك في أعلى المرمى.

وأحرز جوني إيفانز في الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء وتحديدًا عند الدقيقة 4+90، الهدف الثالث لصالح مانشستر يونايتد، بعد ركلة ركنية على يسار منطقة جزاء توتنهام، نفذها أماد ديالو بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها إيفانز من على القائم الأول برأسية، سكنت الشباك.