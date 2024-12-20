بشير التابعي: الزمالك يعاني من خلل إداري

الفجر الرياضي
الزمالك
الزمالك

أكد بشير التابعي، نجم نادي الزمالك السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، ظهر مستسلم في مباراة سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري.

بشير التابعي: الزمالك يعاني من خلل إداري

وقال بشير في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة  "etc":" أنا زملكاوي أكتر من رئيس النادي حسين لبيب، وانتقادي للنادي هدفه التصحيح وهو نقد بناء وحبًا في النادي".

وتابع:" الزمالك ظهر مستسلم في مباراة اليوم، عكس الأهلي أمام سيراميكا رغم الأداء المتواضع إلا أنه نجح في الفوز بسبب إصرار لاعبي الفريق الأحمر على الفوز".

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وأكمل:" يجب أن يجدد الزمالك عقد سيف الجزيري، في حالة إلتزامه، لن النادي لن يستطيع التعاقد مع مهاجم أجنبي أفضل منه".

وواصل:" سيف فاروق جعفر، كان مشروع لاعب كبير، وهناك خلل إداري في نادي الزمالك".

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