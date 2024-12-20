أكد بشير التابعي، نجم نادي الزمالك السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، ظهر مستسلم في مباراة سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري.

بشير التابعي: الزمالك يعاني من خلل إداري

وقال بشير في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc":" أنا زملكاوي أكتر من رئيس النادي حسين لبيب، وانتقادي للنادي هدفه التصحيح وهو نقد بناء وحبًا في النادي".

وتابع:" الزمالك ظهر مستسلم في مباراة اليوم، عكس الأهلي أمام سيراميكا رغم الأداء المتواضع إلا أنه نجح في الفوز بسبب إصرار لاعبي الفريق الأحمر على الفوز".

وأكمل:" يجب أن يجدد الزمالك عقد سيف الجزيري، في حالة إلتزامه، لن النادي لن يستطيع التعاقد مع مهاجم أجنبي أفضل منه".

وواصل:" سيف فاروق جعفر، كان مشروع لاعب كبير، وهناك خلل إداري في نادي الزمالك".