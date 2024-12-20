موعد مباراة فاركو وزد في الدوري المصري والقناة الناقلة

الفجر الرياضي
فاركو ضد زد
فاركو ضد زد

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو نظيره زد مساء اليوم الجمعة الموافق العشرين من شهر ديسمبر الجاري على استاد "حرس الحدود"، ضمن منافسات الأسبوع الخامس من دوري نايل 2024-2025.

ويحتل فاركو المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 7 نقاط، بعد الفوز في مباراتين والتعادل في لقاء وخسارة آخر، فيما يحتل فريق زد المركز التاسع برصيد 5 نقاط، بعد الفوز في مباراة والتعادل في لقاءين وخسارة مواجهة.

موعد مباراة فاركو ضد زد في الدوري المصري

تبدأ أحداث مباراة فاركو ضد زد اليوم الجمعة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر، التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات، السادسة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

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القنوات الناقلة لمباراة فاركو ضد زد في الدوري المصري

تُنقل مباراة فاركو ضد زد مساء اليوم الجمعة، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس، الناقل الحصري والوحيد لمباريات بطولة الدوري المصري الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا On Time Sports 2HD، بتعليق المعلق أيمن الكاشف.

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موعد مباراة فاركو وزد في الدوري المصري والقناة الناقلة

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