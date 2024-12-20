موعد مباراة جيرونا وبلد الوليد في الدوري الاسباني والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
جيرونا
جيرونا

يترقب محبي وعشاق كرة القدم الإسبانية مباراة جيرونا وبلد الوليد وذلك ضمن منافسات الدوري الإسباني في الموسم الحالي.

موعد مباراة جيرونا وبلد الوليد في الدوري الإسباني

من المقرر أن تقام مباراة جيرونا وبلد الوليد يوم الجمعة 20 ديسمبر 2024 على استادي مونتيليفي معقل جيرونا وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري الإسباني في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر والساعة الحادية عشر مساء المملكة العربية السعودية والساعة الثانية عشر صباحا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

وستبث أحداث مباراة جيرونا وبلد الوليد عبر شبكة قنوات beIN Sports HD 3 والتي تعتبر الناقل الحصري للبطولة في دول الشرق الأوسط.

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خسر جيرونا من ريال مايوركا بهدفين مقابل هدف في الجولة الماضية من الليجا بينما فاز بلد الوليد على فالنسيا بهدف نظيف في نفس الجولة.

يحتل جيرونا المركز العاشر برصيد 22 نقطة في جدول الدوري الإسباني بينما يحتل بلد الوليد المركز التاسع عشر برصيد 12 نقطة.

موقف جيرونا وبلد الوليد في الدوري الإسباني

احتل جيرونا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني في الموسم الماضي برصيد 81 نقطة حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 25 مباراة وتعادل في 6 مباريات وخسر 7 مبارايات.

في حين صعد بلد الوليد إلى دوري الدرجة الأولى بعد احتلاله المراكز المؤهلة للدوري الممتاز في الموسم الماضي.

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