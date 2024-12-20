غيابات مؤثرة تهدد مانشستر سيتي قبل مواجهة أستون فيلا

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

كشفت تقارير صحفية عن أزمة جديدة داخل صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي قبل مواجهة أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويواجه فريق مانشستر سيتي نظيره أستون فيلا غدًا السبت الموافق الواحد والعشرون من شهر ديسمبر الجاري لحساب منافسات الجولة السابعة عشر من البريميرليج.

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وفي هذا السياق فقد تأكد غياب المدافع روبن دياز نجم المانشستراوي لمدة تصل إلى أربعة أسابيع بسبب إصابة عضلية.

وشدد جوارديولا في حديثه على أن الفريق بدأ يتأثر  بالغيابات التي يتعرض لها لاعبيه مؤخرًا والتي تؤثر بالسلب عليه.

إلى جانب ذلك فإن مشاركة حارس المرمى إيدرسون أمام الفيلانز في محض شك وهو ما يزيد الأمور تعقيدًا.

أستون فيلا الدوري الإنجليزي الممتاز فريق مانشستر سيتي
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غيابات مؤثرة تهدد مانشستر سيتي قبل مواجهة أستون فيلا