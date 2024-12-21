موعد مباراة إبسويتش تاون ضد نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
سام مرسي لاعب إيبسويتش
سام مرسي لاعب إيبسويتش

تنطلق مساء اليوم السبت الموافق 21 من شهر ديسمبر الجاري، مواجهة قوية بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيوكاسل يونايتد، مع نظيره إبسويتش تاون، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة نيوكاسل يونايتد ضد إبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن يستضيف ملعب “بورتمان رود”، مباراة اليوم بين نيوكاسل يونايتد ضد إبسويتش تاون، والتي ستنطلق في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة، والسادسة بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل فريق نيوكاسل يونايتد، المركز الثاني عشر بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 23 نقطة، بينما يتواجد إبسويتش تاون، في المركز الثامن عشر برصيد 12 نقطة.

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القنوات الناقلة لمباراة نيوكاسل يونايتد ضد إبسويتش تاون

ويمكنكم مشاهدة مباراة نيوكاسل يونايتد ضد إبسويتش تاون على الهواء مباشرة، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وتحديدا قناة beIN Sports 2HD،

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