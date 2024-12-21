لهذا السبب.. جلسة تجمع جروس بعمر جابر وعبدالله السعيد

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

حرص السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على عقد جلسة مع عمر جابر وعبد الله السعيد ثنائي الأبيض على هامش مران اليوم السبت، استعدادًا لمباراة طلائع الجيش المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.


وتحدث المدير الفني مع الثنائي بشأن بعض الجوانب الفنية، ومنحهما عدة تعليمات الخاصة بأدوارهما في الملعب، في إطار الاستعداد لمواجهة طلائع الجيش المقبلة.


ويستعد فريق الزمالك لمواجهة طلائع الجيش، المقرر لها يوم الثلاثاء المُقبل، ضمن مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز
 

الأكثر قراءة

عاجل.. نجم النصر السعودي يقترب من الرحيل إلى الدوري التركي

هل يتعاقد الزمالك مع هذا اللاعب؟.. طالع التفاصيل

عاجل | سكان مدينة 15 مايو يناشدون رئيس الوزراء التدخل لحل أزمة المياه

"فلاش باك".. هاتريك "بيبو" والظهور الأول لـ "جوزيه" والنجمة الإفريقية الثالثة لقاهر "ريال مدريد"

هل ينتقل المغربي محمد العروش إلى النادي الأهلي؟

عاجل| جهاز مدينة 15 مايو يصدم المواطنين ويقطع مواسير المياه لإجبارهم على تركيب عدادات الكترونية

ماجدة زكي: فخورة بالمشاركة في مهرجان البحر الأحمر ودوري في فيلم سكر 2 شريرة

بعد نجاح "الحريفة 2".. نور النبوي يوجه رسالة للجمهور