جروس يصحح الأخطاء قبل لقاء طلائع الجيش في الدوري

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

ركز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس على الجوانب الفنية، خلال مران اليوم السبت، الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة طلائع الجيش المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

جروس يصحح الأخطاء

وحرص جروس وجهازه المعاون على توجيه اللاعبين خلال الفقرة الفنية وتصحيح الأخطاء،  قبل أن يخوض الفريق تقسيمة قوية في منتصف الملعب، تم خلالها التركيز على تطبيق ما تم التدريب عليه في الفقرة الفنية.

txt

تدريبات بدنية خاصة للاعبي الزمالك استعدادًا لمباراة طلائع الجيش في الدوري

txt

تفاصيل جلسة جروس مع لاعبي الزمالك قبل لقاء طلائع الجيش في الدوري

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة طلائع الجيش، المقرر لها يوم الثلاثاء المُقبل، ضمن مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.
 

الدوري الممتاز الدوري الزمالك جروس نادي الزمالك

مواد متعلقة

الأهلي يطيح بلاعبه في صفقة تبادلية

نصر إبراهيم: جروس يحتاج وقت للتعرف على إمكانيات لاعبي الزمالك

الأكثر قراءة

عاجل.. نجم النصر السعودي يقترب من الرحيل إلى الدوري التركي

هل يتعاقد الزمالك مع هذا اللاعب؟.. طالع التفاصيل

عاجل | سكان مدينة 15 مايو يناشدون رئيس الوزراء التدخل لحل أزمة المياه

"فلاش باك".. هاتريك "بيبو" والظهور الأول لـ "جوزيه" والنجمة الإفريقية الثالثة لقاهر "ريال مدريد"

عاجل| جهاز مدينة 15 مايو يصدم المواطنين ويقطع مواسير المياه لإجبارهم على تركيب عدادات الكترونية

هل ينتقل المغربي محمد العروش إلى النادي الأهلي؟

ماجدة زكي: فخورة بالمشاركة في مهرجان البحر الأحمر ودوري في فيلم سكر 2 شريرة

موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد اليوم في الدوري الإسباني