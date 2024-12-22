خالد الغندور يكشف حقيقة تفاوض الزمالك مع التونسي علي يوسف لاعب هاكن السويدي

الفجر الرياضي
خالد الغندور
خالد الغندور

كشف الإعلامى خالد الغندور حقيقة تفاوض نادي الزمالك مع التونسي على يوسف لاعب هاكن السويدي.

خالد الغندور يكشف حقيقة تفاوض الزمالك مع التونسي علي يوسف لاعب هاكن السويدي

أضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" هناك كلام كثير أثير عن تفاوض نادي الزمالك مع نادي هاكن السويدي من أجل التعاقد مع اللاعب التونسي علي يوسف في الانتقالات الشتوية المقبلة".

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وواصل: "ولكن تواصلنا مع مصدر بنادي الزمالك واكد ان ن كل الكلام ده غير صحيح تماما ولا يوجد تفاوض مع اللاعب التونسي أو النادي السويدي".

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