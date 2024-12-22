أمير هشام: قندوسي صنع أزمة كبيرة داخل الأهلي

الفجر الرياضي
قندوسي
قندوسي


أكد الإعلامي أمير هشام، أن المحترف الجزائري أحمد قندوسي لاعب الأهلي المعار لنادي سيراميكا كليوباترا، تسبب في أزمة كبيرة داخل القلعة الحمراء، لأن هناك أصوات كثيرة تؤكد أن بيع عقده سيكون خسارة فادحة.

أمير هشام: قندوسي صنع أزمة كبيرة داخل الأهلي

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار: "عدد من مسئولي الأهلي يرون أن قندوسي تعرض لظلم شديد من مارسيل كولر، ولم يحصل على فرصته، واللاعب الجزائري قام بتأجيل اتمام إجراءات انتقاله لنادي سيراميكا بشكل نهائي، ولا زال لديه أمل في اللعب للأهلي".

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وأضاف: "هناك أصوات داخل الأهلي تطالب بعدم رحيل قندوسي، مع الاستفادة منه مستقبلا، أو حتى إعارته مرة آخرى مستقبلا".

وأتم: "مسئولي الأهلي لازالوا يدرسون فكرة بقاء قندوسي، رغم أنه سبق وتم الاعلان عن التوصل لاتفاق مع سيراميكا كليوباترا من أجل شراء عقد المحترف الجزائري".
 

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