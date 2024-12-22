التشكيل المتوقع لريال مدريد أمام اشبيليه في الدوري الاسباني

يستعد الفريق الاسباني ريال مدريد لمواجهة نظيره اشبيلية ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من عمر الدوري الإسباني.

وتنطلق المباراة في تمام الخامسة والربع بتوقيت القاهرة،علي ملعب سانتياغو بيرنابيو.

تشكيل المباراة المتوقع

حراسه المرمي: كورتوا.

حظ الدفاع: لوكاس فازكيز،تشاوميني،روديجور،جرسيا.

خط الوسط: فالفيردي،كامافنجا،بيلنجهام.

خط الهجوم: رودريجو،إبراهيم دياز،مبابي.

ويغيب فينسيوس عن المواجهة بسبب تراكم البطاقات الصفراء،ويتواجد ريال مدريد في المركز الثالث برصيد 37 نقطة، بينما يتواجد اشبيلية في المركز الثاني عشر برصيد 22 نقطة.

وتذاع المباراة عبر قنوات بي ان سبورت القطرية.