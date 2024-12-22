شاهد بالبث المباشر الأهلي اليوم.. مشاهدة الأهلي × شباب بلوزداد بث مباشر دون "تشفير" | دوري أبطال إفريقيا 2024

الأهلي × شباب بلوزداد بث مباشر بدون "تشفير" | دوري أبطال أفريقيا 2024

يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد مباشر دون تقطيع | دوري أبطال إفريقيا 2024.. يترقب عشاق الكرة المصرية والإفريقية مواجهة من العيار الثقيل بين النادي الأهلي المصري ونادي شباب بلوزداد الجزائري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا لموسم 2024-25. وتعد هذه المباراة فرصة للأهلي لتعويض خسارته الأخيرة أمام باتشوكا المكسيكي في نصف نهائي كأس الإنتر كونتيننتال، وأيضًا للانفراد بصدارة المجموعة الثالثة.

وتستعرض لكم بوابة الفجر الإلكترونية عبر موقعها الإلكتروني كافة الخدمات التي يحتاجها متابعيها وقرائها، وتسهيل جميع عمليات البحث ذات الصلة في جوجل.

لذلك ترصد بوابة الفجر الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة الأهلي وشباب بلوزداد من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

مباراة الأهلي وشباب بلوزداد اليوم في دوري أبطال إفريقيا 2024

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد

تقام مباراة الأهلي وشباب بلوزداد مساء اليوم الأحد، الموافق 22 ديسمبر 2024. وستنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة. وستقام المباراة على استاد القاهرة الدولي، معقل القلعة الحمراء.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد

أعلنت قناة أون تايم سبورت عن إذاعة مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري مجانًا عبر التردد الأرضي.

وتمتلك قنوات beIN Sports أيضا حقوق بث المباراة، وسوف تبث المواجهة على قناة beIN Sports HD 2.

تردد القنوات الناقلة

تردد قناة beIN Sports HD 2

نايل سات:

التردد: 11054

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

الخطأ: 2/3

سهيل سات:

التردد: 10810

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

الخطأ: 2/3

تردد قناة أون تايم سبورت على النايل سات

التردد: 11861

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

جودة بث القناة: HD

تردد قناة أون تايم سبورت على عرب سات

التردد: 11747

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

جودة بث القناة: HD

معلق مباراة الأهلي وشباب بلوزداد اليوم



كلفت شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، مهمة التعليق على مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري اليوم الأحد، في دوري أبطال إفريقيا موسم 2024-25، للمُعلق الرياضي الشهير محمد بركات.



حكم مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري اليوم



يُدير الحكم التونسي الشهير صادق السالمي، مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري اليوم الأحد، في دوري أبطال إفريقيا موسم 2024-25، بتكليف من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف».

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

يأتي ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا كالتالي:

أورلاندو بايرتس: 5 نقاط الأهلي: 4 نقاط شباب بلوزداد: 3 نقاط استاد أبيدجان: نقطة واحدة

قائمة الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد

تضم قائمة النادي الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري، كلا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء

خط الدفاع: رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أشرف داري، خالد عبدالفتاح، أكرم توفيق، يحيى عطية الله، كريم الدبيس

خط الوسط: مروان عطية، عمرو السولية، عمر الساعي، أحمد نبيل «كوكا»، إمام عاشور، محمد مجدي «أفشة»

خط الهجوم: حسين الشحات، بيرسي تاو، رضا سليم، وسام أبوعلي، محمود عبدالمنعم «كهربا»

تشكيل الأهلي ضد بلوزداد



من المتوقع أن يأتي تشكيل الأهلي ضد بلوزداد الجزائري في إطار منافسات مسابقة دوري أبطال إفريقيا موسم 2024-25، كالتالي طبقًا لأفكار السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للمارد الأحمر.

الحارس الأساسي محمد الشناوي الدفاع أكرم توفيق- رامي ربيعة- ياسر إبراهيم- يحيى عطية الله وسط الميدان أحمد نبيل كوكا- مروان عطية- إمام عاشور الهجوم طاهر محمد طاهر- حسين الشحات- وسام أبوعلي

قائمة غيابات الأهلي أمام شباب بلوزداد

تضم قائمة غيابات الأهلي كلا من: