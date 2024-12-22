آخر تطورات نجم الزمالك وموقفه من اللحاق بمباراة طلائع الجيش في الدوري

الفجر الرياضي
الزمالك
الزمالك

أدى محمد السيد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية على هامش مران اليوم الأحد، الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة طلائع الجيش المقبلة في مسابقة الدوري.

آخر تطورات نجم الزمالك وموقفه من اللحاق بمباراة طلائع الجيش في الدوري 

ويعاني اللاعب من إصابة بمزق في منشأ العضلة الأمامية، ويخوض برنامجه التأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي، من أجل تجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

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نبأ سار في الزمالك قبل مواجهة طلائع الجيش

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة طلائع الجيش، المقرر لها يوم الثلاثاء المُقبل، ضمن مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

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