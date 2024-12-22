عضو إدارة بنى سويف: 20 مخالفة للنادى أمام الشباب والرياضة والجهات المعنية للتحقيق بها

أكد الدكتور أحمد عبد الله خلف عضو مجلس إدارة نادي بنى سويف الرياضى على تقدمه بعدة مذكرات لمديرية الشباب والرياضة ببنى سويف والنيابة الادارية وجهات رقابية اخرى وذلك رصد فيها اكثر من 20 مخالفة مالية وادارية وطلب تشكيل لجنة لفحص هذه المخالفات واقالة المدير التنفيذي للنادى.

وسرد عضو مجلس إدارة نادى بنى سويف تلك المخالفات حسب تصريحاته والتى جاء منها عدم طباعه الكارنيهات للاعضاء بالرغم من دفع القيمة المالية المحددة وتأخر تشغيل حمام سباحة لاكثر من شهرين بجانب سوء الخدمات المقدمة للاعضاء (نظافة الحمامات والحدائق والصيانه والامن، وجود غير اعضاء داخل النادي بالرغم من انشاء بوابات الكترونية باكثر من 2 مليون جنية وتورط مجلس الادارة في نزاع قضائي على محل الحديقة الجديدة بسبب عدم انشاء محل اخر بالإضافة إلى الغاء غرفة الاسعافات الأولية الخاصة بخدمة الاعضاء في الطوارئ واستقطاع جزء من حديقة الاطفال دون موافقة مجلس الادارة والجهة الادارية.

وتابع بقوله: عدم تحقيق المستهدف ببطولة الغردقة للسباحة وتعرض اعضاء النادي لامراض خطيرة بسبب اختيار فندق اقل جودة وغير آدمي.

وانهى عضو مجلس إدارة النادى السويفى حديثه بالتأكيد على تفويضه لسيد الامين محامي بالنقض ونقيب المهن الرياضية بمتابعة هذه التحقيقات.