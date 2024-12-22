تشكيل السعودية الرسمي أمام البحرين في كأس الخليج العربي 26

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أعلن الفرنسي هيرفي رينارد مدرب منتخب السعودية عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره البحريني بعد قليل بستاد جابر الأحمد الدولي ضمن منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات بطولة كأس الخليج العربي 26.

موعد مباراة السعودية والبحرين

وتنطلق صافرة بداية مباراة السعودية والبحرين مساء اليوم في تمام الساعة 7:30 بتوقيت القاهرة والساعة 8:30 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 9:30 بتوقيت أبوظبي.

تشكيل السعودية أمام البحرين

حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: سلطان، لاجامي، البليهي، مصعب.

خط الوسط: المالكي، ياسر، كنو.

خط الهجوم: رديف، الحمدان، عبدالإله.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية والبحرين

تردد قناة أبوظبي الرياضية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11411

الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 30000

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

قنوات الكأس القطرية نايل سات،
التردد: 11919، معامل الاستقطاب: أفقي، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 2/3

قناة الكأس المفتوحة سهيل سات
، التردد: 10770، معامل الاستقطاب: أفقي / عمودي، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 4/3
 

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