ريال مدريد يكتسح إشبيلية برباعية في الدوري الإسباني

اكتسح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد نظيره إشبيلية بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة الـ18 من بطولة الدوري الإسباني 2024-2025.

أحداث مباراة ريال مدريد وإشبيلية في الدوري الإسباني

تمكن كيليان مبابي من تسجيل أول أهداف اللقاء لصالح ريال مدريد في الدقيقة 10 من عمر الشوط الأول، بعد تمريرة من رودريجو إلى زميله مبابي الذي استقبلها بقدمه اليمنى ثم سدد تسديدة رائعة بنفس القدم من خارج منطقة الجزاء، سكنت الشباك في أعلى الزاوية اليمنى للمرمى.

وأرسل لوكاس فاسكيز لاعب ريال مدريد في الدقيقة 17، عرضية من جهة اليمين إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها مبابي بتسديدة مباشرة، ولكن مرت أعلى العارضة.

ونجح فيديريكو فالفيردي في تسجيل الهدف الثاني لصالح ريال مدريد في الدقيقة 20، بعد تمريرة من إدواردو كامافينجا إلى فالفيردي الذي أطلق تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، سكنت الشباك في أعلى الزاوية اليسرى للمرمى.

واستطاع رودريجو جوس أن يسجل الهدف الثالث لصالح ريال مدريد في الدقيقة 34، بعد عرضية أرضية من لوكاس فاسكيز من جهة اليمين إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها رودريجو بتسديدة مباشرة، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وقلص إسحاق روميرو الفارق لصالح إشبيلية في الدقيقة 35، بعد عرضية من خوانلو من جهة اليمين إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها روميرو برأسية رائعة، سكنت الشباك على يمين الحارس تيبو كورتوا.

وسجل براهيم دياز الهدف الرابع لصالح ريال مدريد في الدقيقة 53، بعد تمريرة من كيليان مبابي إلى دياز الذي استقبلها بقدمه اليسرى ثم سدد الكرة بنفس القدم من على حدود منطقة الـ6 ياردات، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وأحرز دودي لوكيباكيو الهدف الثاني لصالح إشبيلية في الدقيقة 86، بعد تمريرة بينية رائعة من بيكيه إلى لوكيباكيو الذي توغل بالكرة إلى داخل منطقة الجزاء جهة اليسار ثم أطلق الأخير تسديدة أرضية قوية، سكنت الشباك على يمين الحارس تيبو كورتوا.

ترتيب فريقي ريال مدريد وإشبيلية في الدوري الإسباني

يحتل ريال مدريد وصافة جدول ترتيب الليجا برصيد 40 نقطة، بعد الفوز في اثنتا عشرة مباراة والتعادل في أربعة لقاءات وخسارة مواجهتين، فيما يحتل فريق إشبيلية المركز الثاني عشر برصيد 22 نقطة، بعد الفوز في ست مباريات والتعادل في أربعة لقاءات وخسارة ثماني مواجهات.