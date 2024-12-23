مسيمو بوساكا أبرز المرشحين لرئاسة لجنة الحكام في مصر

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

كشف مصدر مقرب من مجلس إدارة اتحاد الكرة أن السويسري مسيمو بوساكا يعد المرشح الأبرز لتولي رئاسة لجنة الحكام الرئيسية في الفترة المقبلة، وذلك بعد إعلان هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد، عن استقدام خبير أجنبي للإشراف على التحكيم المصري، عقب توليه المسؤولية في انتخابات 10 ديسمبر.

وأفاد المصدر بأن أبو ريدة تواصل مع الإيطالي بييرلويجي كولينا، رئيس لجنة الحكام بالفيفا، لاختيار أحد الخبراء الأوروبيين لتولي قيادة التحكيم في مصر، وذلك في إطار خطة الجبلاية لتطوير التحكيم.

txt

اتحاد الكورة.. أخر تطورات ملف الخبير الأجنبي الجديد لرئاسة لجنة الحكام المصرية

txt

أبو ريدة يتواصل مع رئيس لجنة الحكام بالفيفا

وأضاف المصدر أن الإيطالي روبيرتو روسيتي، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يعد أيضًا ضمن الأسماء المطروحة لشغل المنصب نظرًا لخبراته الفنية والإدارية.

وأوضح المصدر أن أحد التحديات التي تواجه الاتحاد في إتمام التعاقد مع الخبير الأجنبي هو مطالبته بالتفرغ الكامل لإدارة اللجنة، كي لا تتكرر أزمة تعيين الإنجليزي مارك كلاتنبيرج في 2022 بعد استقالة عصام عبد الفتاح.

يذكر أن اللجنة الحالية برئاسة وجيه أحمد ستواصل عملها مع الخبير الأجنبي عند توليه المسؤولية، بمشاركة عزب حجاج، هشام صلاح مصطفى، فهيم عمر، وجهاد جريشة.

 

ابرز المرشحين اتحاد الكرة إدارة اتحاد الكرة التحكيم في مصر رئاسة لجنة الحكام رئيس لجنة الحكام لجنة الحكام المصرية

مواد متعلقة

خالد الغندور: ميكالي يرفض ضغوط اتحاد الكرة لتخفيض عقده

خالد الغندور: اتحاد الكرة يدعم شكوى الزمالك ضد بوبيندزا

الأكثر قراءة

عاجل- سداسية حمراء.. الأهلي يذل شباب بلوزداد ويواصل صدارة دوري أبطال إفريقيا بثقة

ليفربول يسحق توتنهام بسداسية في ليلة تألق صلاح بالدوري الإنجليزي

عاجل.. على طريقة بيبو وبشير الأهلي يضرب شباب بلوزداد بسادسية وهاترك للفدائي

عاجل- الأهلي يلقن شباب بلوزداد درسا قاسيا بسداسية ويحافظ على زعامته الإفريقية

بث مباشر الآن.. مشاهدة مباراة الأهلي، وشباب بلوزداد، يلا شوت اليوم في دوري أبطال إفريقيا

مسيمو بوساكا أبرز المرشحين لرئاسة لجنة الحكام في مصر

يلا شوت ليفربول LIVE.. مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر جودة عالية اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

إيساف يحتفل بعيد ميلاد زوجته في أجواء رومانسية دافئة