مسيمو بوساكا أبرز المرشحين لرئاسة لجنة الحكام في مصر

كشف مصدر مقرب من مجلس إدارة اتحاد الكرة أن السويسري مسيمو بوساكا يعد المرشح الأبرز لتولي رئاسة لجنة الحكام الرئيسية في الفترة المقبلة، وذلك بعد إعلان هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد، عن استقدام خبير أجنبي للإشراف على التحكيم المصري، عقب توليه المسؤولية في انتخابات 10 ديسمبر.

وأفاد المصدر بأن أبو ريدة تواصل مع الإيطالي بييرلويجي كولينا، رئيس لجنة الحكام بالفيفا، لاختيار أحد الخبراء الأوروبيين لتولي قيادة التحكيم في مصر، وذلك في إطار خطة الجبلاية لتطوير التحكيم.

وأضاف المصدر أن الإيطالي روبيرتو روسيتي، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يعد أيضًا ضمن الأسماء المطروحة لشغل المنصب نظرًا لخبراته الفنية والإدارية.

وأوضح المصدر أن أحد التحديات التي تواجه الاتحاد في إتمام التعاقد مع الخبير الأجنبي هو مطالبته بالتفرغ الكامل لإدارة اللجنة، كي لا تتكرر أزمة تعيين الإنجليزي مارك كلاتنبيرج في 2022 بعد استقالة عصام عبد الفتاح.

يذكر أن اللجنة الحالية برئاسة وجيه أحمد ستواصل عملها مع الخبير الأجنبي عند توليه المسؤولية، بمشاركة عزب حجاج، هشام صلاح مصطفى، فهيم عمر، وجهاد جريشة.