"منبوذ" نابولي على رادار مانشستر يونايتد

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، عن وجود أهتمام من جانب البرتغالي روبين أموريم مدرب مانشستر يونايتد بالتعاقد مع مهاجم خلال الفترة المقبلة، لتدعيم صفوف الفريق.

فيكتور أوسمين أبرز المرشحين لتدعيم هجوم اليونايتد

ووفقا لما ذكرته صحيفة "mufcmpb"، فإن النيجيري فيكتور أوسمين مهاجم نابولي المعار إلى جالطة سراي التركي حتى نهاية الموسم الحالي، أبرز المرشحين للانضمام إلى صفوف المان يونايتد، في الانتقالات القادمة.

وأكدت الصحيفة، أن المان يونايتد أبدى اهتمامه بالتعاقد مع أوسمين، لتعزيز مركز الهجوم، بناءً على رغبة المدرب البرتغالي أموريم.

وكان فيكتور أوسمين قريبًا من الانتقال إلى صفوف تشيلسي الإنجليزي في الميركاتو الصيفي الماضي، إلا أن الصفقة تعثرت في الساعات الأخيرة لفترة الانتقالات، بسبب مغالاة اللاعب في القيمة المادية.

ويرتبط أوسمين بعقد مع نابولي الإيطالي، حتى نهاية الموسم المقبل، مع وجود شرط جزائي في عقد اللاعب مقدر بـ120 مليون يورو.

وشارك المهاجم النيجيري البالغ من العمر 25 عاما، مع جالطة سراي هذا الموسم، في 15 مواجهة، أحرز خلالهم 12 هدفا، وصنع 4 تمريرات حاسمة.

ويعاني المان يونايتد هذا الموسم في مسابقة البريميرليج، حيث يحتل المركز الثالث عشر في ترتيب الجدول، برصيد 22 نقطة من 17 مباراة.
 

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