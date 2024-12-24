محمد عبد الجليل: يجب رحيل كهربا حفاظا على إمام عاشور وغرفة ملابس الأهلي

كشف محمد عبد الجليل نجم الكرة المصرية السابق، مفاجأة بشأن موقفه من استمرار محمود كهربا في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وقال في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية مع الإعلامي كريم رمزي على إذاعة ميجا إف إم: لا يجب أن نضع رأسنا في الرمل كالنعام، ومحمد رمضان نفس مدرسة طارق سليم وصالح سليم، لا يعرف سوى الأبيض والأسود.

وأضاف نجم الأهلي السابق: الجيل الحالي جيل صعب جدا، حال تركيزهم يكونوا أفضل اللاعبين، لكنهم يحتاجون لمعاملة من نوع خاص.

وتابع محمد عبد الجليل: كهربا لاعب جيد، وإمام عاشور لاعب مميز لا يقل عن عمر مرموش لكن ينقصهم التركيز، وحال تواجده في الخارج مع التركيز سيكون من أفضل اللاعبين.

وأردف عبد الجليل: لا يمكن أن يستمر كهربا مع الأهلي، لأنه لن يعطي الأهلي فنيا أكثر مما أعطى، وهو جلب بطولة إفريقيا قبل عامين والجماهير دعمته بشكل كبير لكنه لم يستغل ذلك وأهدره بسلوكه خارج الملعب.

واختتم عبد الجليل تصريحاته: أخاف أن يسير إمام عاشور في طريق كهربا، لذلك يجب فصلهما ورحيل أحدهما، لذلك أتمنى رحيل كهربا في يناير رغم حبي له حفاظا على غرفة ملابس الأهلي.