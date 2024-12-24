ماجد سامي يرعي مواهب ٨٣ مدرسة بمنشأة القناطر

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 


قرر ماجد سامي رئيس مجلس إدارة نادي وادي دجلة السابق وأحد مؤسسي النادي؛ رعاية اللاعبين الموهوبين في ٨٣ مدرسة تعليمية يمثلوا ٢٢ قرية في مركز منشأة القناطر بمحافظة الجيزة.

وقام سامي بزيارة هذه المدارس ودعمها  بكافة أدوات كرة القدم 
لتسهيل ممارسة نشاط كرة القدم واكتشاف ورعاية الموهوبين داخل المدارس.

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وجاءت فكرة ماجد سامي في إطار دوره المجتمعي وحرصه علي  مساعدة واكتشاف المواهب  في القري والمراكز محدودة الإمكانيات؛ خاصة بعد أن شاهد صورة متداولة علي السوشيال ميديا لسامي عبد الكريم مدير مدرسة منشأة القناطر  وهو يشارك لعب كرة القدم مع الأطفال وهو نفس محل سكن ماجد سامي لذلك اهتم بزيارة المدرسة وتقديم كافة الدعم المطلوب.

ويسعي رئيس وادي دجلة السابق، إلي توفير الإمكانيات المطلوبة للاعبين الموهوبين في ٨٣ مدرسة داخل مركز منشأة القناطر وكذلك توفير مدربين من وادي دجلة لتدريب هؤلاء اللاعبين وفي نهاية كل موسم سيتم تصفية هؤلاء اللاعبين واختيار ٢٠ ورعايتهم رعاية كاملة رياضية وتعليميا؛ ثم تأسيس نادي خاص بهم يمثل منطقتهم؛ بحيث يكون هذا النادي وسيلة لتفريخ للاعبين لجميع أندية مصر ومن ضمنها وادي دجلة.

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