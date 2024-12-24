التعادل ينهي مباراة زد أمام إنبي في الدوري المصري

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

انتهت أحداث مباراة زد أمام إنبي وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر  بطولة الدوري المصري الممتاز.


وتعادل الفريقين سلبيا في مباراة شهدت أداء متكافئ من الفريقين وواصل إنبي فيها نزيف النقاط بينما اقترب زد من المربع الذهبي.


ترتيب الفريقين

وبهذه النتيجة احتل إنبي المركز الرابع عشر برصيد 5 تقترب من أصل 6 مباريات حقق فيها فوز وحيد وتعادلين وثلاث هزائم.

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بينما احتل زد المركر الثالث برصيد 9 نقاط من أصل 6 مباريات حقق فيهم فوزين وتعادلين وثلاث هزائم.


وقاد المباراة تحكيميا كلا من محمود ناصر حكما للساحة وعاونه كلا من أحمد الفار مساعد أول، محمد مصطفى إسماعيل مساعد ثان، السيد منير حكما رابعا.

وعلى تقنية الفيديو تواجد  كلا السيد شعبان وعاونه عمرو رمضان.

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